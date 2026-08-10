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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनएमओपीएस ने निकाली रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में एनएमओपीएस की जिला टीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के लिए 'एनपीएस-यूपीएस भारत छोड़ो आंदोलन' कार्यक्रम का आयोजन किया। कर्मचारी समाहरणालय से भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक तक रैली में शामिल हुए। इस रैली की अध्यक्षता एनएमओपीएस जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने की।

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनएमओपीएस ने निकाली रैली

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर एनएमओपीएस की जिला टीम की ओर से रविवार को ‘एनपीएस-यूपीएस भारत छोड़ो आंदोलन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने समाहरणालय से भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक तक रैली निकाली। रैली की अध्यक्षता एनएमओपीएस जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने की। आंदोलन में विनोद कुमार सिंह, ब्रजराज चौधरी, राकेश अम्बष्ठ, अवध बिहारी, शशिकांत शशि, ममता कुमारी, सुमन कुमार झा, मो. हसनैन, अमित कुमार अमृत, उमेश यादव, अविनाश कुमार, आशीष कुमार, प्रियरंजन, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।

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