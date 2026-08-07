वेतन आयोग के समक्ष एआईएनपीएसईएफ ने रखीं कर्मचारियों की मांगें
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने शिक्षकों और एनपीएस कर्मचारियों की विभिन्न मांगें रखीं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, एचआरए में वृद्धि और पेंशन सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। फेडरेशन ने कर्मचारियों के हित में सुधार की उम्मीद जताई।
शाहजहांपुर, संवाददाता। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष शिक्षकों और एनपीएस कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगें रखीं। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी और प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार पाण्डेय ने प्रतिनिधित्व किया। फेडरेशन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर,एचआरए में वृद्धि,डीए को मूल वेतन में शामिल करने, डिजिटल भत्ता और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर प्रभावी पेंशन सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों की सेवा विसंगतियां दूर करने, 65 वर्ष तक सेवा का अवसर और अवकाश सुविधाओं में सुधार की मांग भी आयोग के समक्ष रखी गई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हित में सकारात्मक सुधारों की उम्मीद जताई।
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