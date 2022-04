अब उपग्रह से रखी जा रही नक्सलियों पर नजर, ड्रोन की संख्या बढ़ाने की भी योजना

नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल उच्च तकनीक के जरिये नक्सलियों पर नजर रख रहे हैं। साथ ही नक्सलियों के गढ़ में बड़े अभियान के लिए उपग्रह निगरानी प्रणाली की भी मदद ले रहे हैं।

