मानहानि केसः अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने अब जेटली से मांगी माफी

करीब एक दर्जन से ज्यादा मानहानि के मामलों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक ने अब भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ आप नेता आशुतोष, संजय सिंह और राघव ने भी अरुण जेटली से माफी मांगी है।

Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP leaders Sanjay Singh and Ashutosh in a joint letter have apologized to Union Finance Minister Arun Jaitley in the defamation case he had filed against them: Sources pic.twitter.com/YMjuY7WiNo