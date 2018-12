खुशखबरी: अब पहचान पत्र दिखाएं और ले जाएं पांच किलो वाला सिलेंडर

पांच किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर अब हाथों-हाथ मिल सकेगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लेकर आया है। इसके तहत अब आप केवल पहचान पत्र के ही गैस सिलेंडर अपने घर ले जा सकते हैं। यानी ग्राहक को पैसे जमा करते ही पांच किलो का सिलेंडर मिल जाएगा।

आईओसी के ट्वीट के मुताबिक, ग्राहक अपने शहर में इंडेन के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या प्वाइंट ऑफ सेल पर जाकर 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। उपभोक्ता केवल पैसे दें और आईडी कार्ड दिखाकर सिलेंडर ले जाएं। उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर को उपभोक्ताओं द्वारा रिफिल नहीं करवाने की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने 5 किलो वाले सिलेंडर की योजना शुरू की थी। इसमें उपभोक्ता 14 किलो वाला सिलेंडर जमा कर 5 किलो वाला सिलेंडर ले सकते हैं।

Easy to handle. Easier to buy. Just show your id proof to buy the 5kg cylinder at your nearest distributor. #IndianOil #Indane pic.twitter.com/xXlM2geB3X