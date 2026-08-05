नव नालंदा महाविहार के छात्र बने सहायक प्राध्यापक, कुलपति ने दी बधाई
नालंदा, निज संवाददाता। नव नालंदा महाविहार के छात्र बने सहायक प्राध्यापक, कुलपति ने दी बधाई नव नालंदा महाविहार के छात्र बने सहायक प्राध्यापक, कुलपति ने दी बधाई
नालंदा, निज संवाददाता। नव नालंदा महाविहार के शोधार्थियों व पूर्व विद्यार्थियों ने बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित होकर संस्थान का नाम रोशन किया है। हालिया परिणाम में अंग्रेजी विषय में डॉ. प्रिया कुमारी और सुश्री स्नेहाकीर्ति लता का चयन हुआ है। वहीं, हिन्दी विषय में डॉ. वर्षा कुमारी एवं रौनक कुमार ने सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता महाविहार की उत्कृष्ट शैक्षणिक व शोध परंपरा का प्रमाण है। कुलपति ने अन्य छात्रों को भी इनसे प्रेरणा लेकर कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
(नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)
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