103 यक्ष्मा मरीजों को दिए गए निश्चय पोषण किट
बलिया के अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार को टीबी रोगियों के लिए 103 निश्चय पोषण किट वितरित किए गए। डॉ. संजय कुमार और बीडीओ संतोष कुमार ने मरीजों को ये किट प्रदान किए। कार्यक्रम का उद्देश्य रोगियों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर उनकी सेहत में सुधार करना है।
बलिया। अनुमंडलीय अस्पताल के सभागार में सोमवार को यक्ष्मा (टीबी) रोगियों के बीच 103 निश्चय पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार तथा बीडीओ संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से मरीजों को पोषण किट प्रदान किया। अधिकारियों ने कहा कि टीबी रोगियों के उपचार के साथ-साथ संतुलित एवं पौष्टिक आहार भी अत्यंत आवश्यक है। निश्चय पोषण किट का उद्देश्य मरीजों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहयोग करना है। उन्होंने मरीजों से नियमित रूप से दवा लेने तथा चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करने की अपील की।
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