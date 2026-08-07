सीसीए के तहत प्रिया सिंह उर्फ चटनी को एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश किया गया
जमशेदपुर की अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी को सीसीए के तहत रांची में पेश किया गया। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी और छिनतई शामिल हैं। जिला प्रशासन ने उसकी गतिविधियों को देखते हुए कार्रवाई की। इससे पहले उसे तड़ीपार किया गया था, लेकिन उसने आदेश का उल्लंघन किया।
जमशेदपुर की कुख्यात महिला अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी को बुधवार को क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के तहत रांची ले जाकर एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। बोर्ड ने उसके विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा की गई सीसीए की कार्रवाई और उससे संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की। बोर्ड की अनुशंसा के बाद आगे की कार्रवाई होगी। प्रिया सिंह उर्फ चटनी के खिलाफ जमशेदपुर के कई थानों में रंगदारी, मारपीट, छिनतई, आर्म्स एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों समेत कई केस दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसपर सात से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनने के कारण जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की थी।
इससे पहले भी प्रिया सिंह को जिला बदर (तड़ीपार) का आदेश दिया गया था। तड़ीपार आदेश का उल्लंघन कर शहर में प्रवेश करने पर सोनारी थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए प्रशासन ने उसके विरुद्ध सीसीए की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आदतन अपराधियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई का उद्देश्य उनके आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। ऐसे मामलों में एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है।
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