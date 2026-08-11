10 डिग्री कॉलेजों शिक्षकों की जारी होगी अधिसूचना
टीएमबीयू के 10 प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। काउंसिलिंग प्रक्रिया सोमवार को पूरी की गई है। इसके साथ ही योगदान के समय आवश्यक दस्तावेजों के बारे में निर्देश दिए गए हैं।
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के 10 प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेजों में छह विषयों के शिक्षकों की तैनाती के लिए अधिसूचना जारी होगी। उनके काउंसिलिंग की प्रक्रिया सोमवार को पूरी कर ली गई है। साथ ही योगदान के समय उन लोगों को कौन से दस्तावेज देने हैं, इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है।
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