TDP के 4 सांसद हुए BJP में शामिल तो चंद्रबाबू नायडू बोले- घबराने की जरूरत नहीं है, संकट कोई नया नहीं

देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में राज्यसभा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के छह में से चार सांसद गुरुवार को पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये। राज्यसभा सांसद वाई एस चौधरी, सी एम रमेश, टी जी वेंकटेश और जी मोहन राव उस समय भाजपा में शामिल हुए जब तेदेपा के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू विदेश यात्रा पर गये हैं। हालांकि, अपनी पार्टी के चार सासंदों के बीजेपी में जाने पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने भाजपा के साथ केवल विशेष दर्जे की मांग और राज्य के हितों के लिए लड़ाई लड़ी। हमने टीडीपी को कमजोर करने के भाजपा के प्रयासों की निंदा करते हुए विशेष दर्जा के लिए केंद्रीय मंत्रियों के पद को त्याग दिया। पार्टी के लिए संकट कोई नई बात नहीं है। नेताओं और कैडर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

इन चारों सांसदों ने बैठक कर पहले यह प्रस्ताव पारित किया कि तेदेपा संसदीय दल का भाजपा में विलय किया जाता है। इस प्रस्ताव को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पास भेजा गया जिसे शाह ने स्वीकृति दे दी और इस प्रस्ताव को भाजपा के स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव के साथ राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंप दिया। इन सांसदों ने कहा कि सभापति इस विलय को मंजूरी दें और सदन में उन्हें भाजपा का सांसद माना जाये।

TDP President N Chandrababu Naidu: We fought with BJP only for Special Category Status & state's interests. We sacrificed Central Ministers for Special Status, condemn attempts of BJP to weaken TDP. Crisis is not new to the party. Leaders & cadre have nothing to be nervous about https://t.co/ekpeusRBHu