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श्रीराज नगर निजी माल पटरी पर पहली मालगाड़ी पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने श्रीराज नगर स्थित कान साइलोज की निजी माल पटरी पर पहली मालगाड़ी का सफल संचालन किया, जिससे 27.26 लाख का राजस्व मिला। इसमें 42 डिब्बों से 2,751 टन गेहूं का परिवहन किया गया। यह उपलब्धि ग्राहकों को बेहतर परिवहन सेवाएं और औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति को मजबूती प्रदान करेगी।

श्रीराज नगर निजी माल पटरी पर पहली मालगाड़ी पहुंची

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करते हुए शुक्रवार को श्रीराज नगर स्थित कान साइलोज लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड की निजी माल पटरी पर पहली मालगाड़ी का सफल संचालन किया। इससे रेलवे को 27.26 लाख का राजस्व मिला। यह उपलब्धि डीआरएम सुनील कुमार वर्मा के मार्गदर्शन और सीनियर डीसीएम (माल) प्रशांत कुमार और सीनियर डीओएम रजनीश श्रीवास्तव के नेतृत्व व समन्वित प्रयासों से मिली। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि यह मालगाड़ी उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के बरवाला स्टेशन से श्रीराज नगर स्थित निजी माल पटरी तक पहुंची। इसमें 42 माल डिब्बों के माध्यम से 2,751 टन गेहूं का परिवहन किया गया।

इस खेप के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों भारतीय खाद्य निगम रहे। श्रीराज नगर का यह नया गति शक्ति माल टर्मिनल कम समय में विकसित कर परिचालन के लिए तैयार किया गया है। पहली मालगाड़ी के संचालन के साथ क्षेत्र को आधुनिक माल ढुलाई आधारभूत सुविधा मिली है, जिससे ग्राहकों को तेज, सुविधाजनक और दक्ष परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। बताया कि यह उपलब्धि निजी माल टर्मिनलों के माध्यम से माल परिवहन बढ़ाने, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने और मालभाड़ा आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे भविष्य में इस मार्ग पर नियमित माल परिवहन का रास्ता खुलेगा और क्षेत्र के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी।

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