डफरिन ब्रिज और पुल मिठाई के नीचे से निर्बाध निकलेंगी ट्रेन

-दोनों पुलों के नीचे बने ओएचई डेड जोन के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या की गई दूरनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में डफरिन ब्रिज और पुल मिठाई के नीचे ओवरहेड उपकरण...

-दोनों पुलों के नीचे बने ओएचई डेड जोन के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या की गई दूर नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में डफरिन ब्रिज और पुल मिठाई के नीचे ओवरहेड उपकरण (ओएचई) के डेड जोन में विद्युत इंजन के रुक जाने की लंबे समस्या को दूर कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि इस तकनीकी सुधार से दिल्ली क्षेत्र में रेल परिचालन अधिक सुचारु, विश्वसनीय और गतिशील हो गया है।

समस्या का विवरण रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों पुलों के नीचे सीमित हेडरूम होने के कारण 50 मीटर से अधिक लंबे ओएचई डेड जोन बनाए गए थे। इन हिस्सों से गुजरते समय कई बार विद्युत लोकोमोटिव की बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती थी, जिससे ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाती थी। इसका असर ट्रेनों की आवाजाही और समय पालन पर पड़ रहा था। समस्या की गंभीरता को अप्रैल में इसके स्थायी समाधान पर काम शुरू किया गया। इस दौरान अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) और नॉर-ब्रेमसे इंडिया लिमिटेड (केबीआईएल) के साथ मिलकर विस्तृत तकनीकी जांच और मूल कारण का विश्लेषण किया गया।

जांच और समाधान जांच में पता चला कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) की स्विचिंग के दौरान उत्पन्न वोल्टेज सर्ज के कारण सीसीबी 2.0 ब्रेकिंग प्रणाली वाले विद्युत लोकोमोटिव में अनपेक्षित रूप से आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाता था। इसके समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस कंट्रोलर (ईवीसी) का उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। रेलवे के अनुसार, यह नया सॉफ्टवेयर अब तक 600 से अधिक विद्युत लोकोमोटिव में स्थापित किया जा चुका है। जिन इंजनों में इसे लगाया गया है, उनमें समस्या दोबारा सामने नहीं आई। शेष लोकोमोटिव में भी चरणबद्ध तरीके से सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है।

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