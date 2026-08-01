ट्रेनों में चला सघन चेकिंग अभियान
वाराणसी में उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को ट्रेनों में कठोर चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी-लखनऊ शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और डॉ. आम्बेडकर नगर-कामाख्या जं. साप्ताहिक एक्सप्रेस में 48 यात्रियों से 34320 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसमें वरिष्ठ टिकट परीक्षक और महिला कॉन्स्टेबल शामिल थीं।
वाराणसी। उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाराणसी-लखनऊ शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और डॉ. आम्बेडकर नगर-कामाख्या जं. साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों में बेटिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा कर रहे 48 यात्रियों से 34320 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसमें वरिष्ठ टिकट परीक्षक राजेश तिवारी, डीके मिश्रा, घनश्याम और आरपीएफ की महिला कॉन्स्टेबल प्रीति शामिल रहीं।
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