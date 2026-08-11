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रेलवे परिसरों में गूंजा तिरंगे का संदेश, 17 तक अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है।

रेलवे परिसरों में गूंजा तिरंगे का संदेश, 17 तक अभियान

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों, कॉलोनियों, चिकित्सालयों, कोचिंग डिपो, लोको शेड और रेलवे सुरक्षा बल की बैरकों में बैनर-पोस्टर लगाकर लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए जागरुक किया जा रहा है। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से देशभक्ति गीत और टीवी स्क्रीन पर जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना है।

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ऑनलाइन माध्यम से भी लोग www.harghartiranga.com पर तिरंगे के साथ तस्वीर लेकर अभियान में सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में ऐशबाग पॉलीक्लीनिक में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय तिवारी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान लोगों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जागरुक किया गया।

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