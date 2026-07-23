यात्री सुविधाओं को लेकर सेफ्टी ऑडिट इंस्पेक्शन
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गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। यात्रियों की सुरक्षा एवं रेल संचालन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल द्वारा गुरुवार को बनारस प्रयागराज रामबाग सेक्शन पर मिनट-टू-मिनट सेफ्टी ऑडिट इंस्पेक्शन किया गया। इस आडिट टीम का नेतृत्व पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर के मुख्य इंजीनियर (सामान्य) अशोक कुमार ने किया। निरीक्षण कार्यक्रम बनारस स्टेशन से शुरू हुआ, जहां टीम कोचिंग डिपो आदि का निरीक्षण किया। इसके बाद बनारस से विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन करते हुए टीम माधोसिंह स्टेशन पर रुककर पैनल, यार्ड, पॉइंट एवं क्रॉसिंग संख्या आदि की गहन जांच की। इसके पश्चात ज्ञानपुर रोड स्टेशन के आस पास स्थित रेलवे क्रासिंग का निरीक्षण किया।
स्टेशन,यार्ड, लाबी एवं रनिंग रूम व टिकट आरक्षण केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।आडिट निरीक्षण में पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर के मुख्य इंजीनियर (सामान्य) अशोक कुमार, मुख्य सिग्नल इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य विद्युत इंजीनियर (सामान्य) सुरेश कुमार, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (सिग्नल) आरके शर्मा तथा वाराणसी मंडल से अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) अशोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी आशुतोष गुप्ता, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (तृतीय) आयुष कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर-दो अमितमणि त्रिपाठी, मंडल परिचालन प्रबंधक रमेश पाण्डेय, मंडल विद्युत इंजीनियर दीपक यादव, महिला सहायक मंडल इंजीनियर लाइन मुक्ता सिंह सहित संबंधित शाखाओं के अधिकारी एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस सघन आडिट से रेल संचालन में सुरक्षा मानकों को और बेहतर किया जाएगा।
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