भारतमाला परियोजना : करायपरसुराय से होकर गुजर रहा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, बदलेगी पहचान
भारतमाला परियोजना के तहत करायपरसुराय में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र की पहचान बदलेगी, संपर्कता में वृद्धि होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेस-वे बनने से रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।
भारतमाला परियोजना : करायपरसुराय से होकर गुजर रहा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, बदलेगी पहचान एक्सप्रेस-वे निर्माण में आई तेजी, बढ़ेगी संपर्कता, कारोबार को मिलेगा बढ़ावा करायपरसुराय में चार किलोमीटर तक छह लेन सड़क का जोर-शोर से हो रहा निर्माण फोटो : भारतमाला : करायपरसुराय प्रखंड के बेरथु मौजा में निर्माणाधीन भारतमाला परियोजना का नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर। करायपरसुराय, निज संवाददाता। भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित आमस-जयनगर नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का निर्माण काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रखंड के बेरथु मौज में छह लेन वाला यह कॉरिडोर तेजी से बनाया जा रहा है। बिहार के लिए महत्वाकांक्षी मानी जा रही इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राज्य का पहला एक्सप्रेस-वे नालंदा जिले के करायपरसुराय अंचल से भी होकर गुजर रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। परियोजना पूरी होने के बाद करायपरसुराय की सड़क संपर्क व्यवस्था को नई पहचान मिलेगी और विकास की संभावनाओं को नई गति मिलेगी। सड़कों की संपर्कता बढ़ने से कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। करीब 271 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-139 के आमस-जयनगर खंड के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाकरायपरसुराय अंचल में लगभग चार किलोमीटर तक छह लेन सड़क का निर्माण होगा। इसके लिए अंचल की चार मौजों की लगभग 17 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी है। प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के साथ निर्माण काम में तेजी आयी है। परियोजना के लिए मौजा बेरथू, अबुपुर, सलेमपुर तथा कंधौली की भूमि अधिग्रहित की गयी है। सड़क निर्माण शुरू होने से प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीद जगी है। करायपरसुराय समाजसेवी विपीन सिंह, पवन कुमार व अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सप्रेस-वे बनने से रोजगार, व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
यातायात में सुधारगया और दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन होगा आसान : इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद गया और दरभंगा एयरपोर्ट तक की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। लोग नालंदा से करीब एक से सवा घंटे के अंदर दोनों हवाई अड्डों तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा बिहार और नेपाल के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी अधिक तेज और सुगम होगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी।
ग्रीनफील्ड योजना80 फीसदी हिस्सा होगा ग्रीनफील्ड : भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले इस नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। यानी अधिकांश सड़क पूरी तरह नए मार्ग पर बनाई जाएगी। इससे पुराने राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा और लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनेगी। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ पूरे इलाके को राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से मजबूती से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। (करायपरसुराय से पवन कुमार)
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