मौसम का हाल: ठंड की गिरफ्त में उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में पड़ेगा घना कोहरा 

कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे रहने के साथ ही उत्तरी क्षेत्र मंगलवार को शीतलहर की गिरफ्त में रहा। आने वाले दिनों में दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान और गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कीलॉन्ग जैसे इलाकों में तापमान शून्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली धुंध की मोटी चादर में लिपटी रही और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री कम रहा।



दिल्ली के तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में जारी शीतलहर के कहर के बीच पिछले चौबीस घंटों में 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मुजफ्फरनगर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रह। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ और मेरठ में दिन का तापमान मौसम के सामान्य औसत से कम दर्ज किया गया। लखनऊ और मेरठ के अलावा कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद मंडलों में भी दिन के तापमान में गिरावट आयी है। मौसम विभाग ने संभावना जतायी है कि अगले तीन दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। ठंड और कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें लेट, छह का समय बदला गया है और 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है।

30 trains delayed, six rescheduled and 18 cancelled due to #fog and other operational reasons. Visuals from India Gate #Delhi pic.twitter.com/ncsTFyYZOq