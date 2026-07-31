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मिनिस्टीरियल स्टाफ के मर्जर आदेश पर एनसीआरएमयू की आपत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में एनसीआर के मिनिस्टीरियल स्टाफ के मर्जर संबंधी आदेश का एनसीआर मेन्स यूनियन ने विरोध किया। महामंत्री आरडी यादव ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने मर्जर के कारण पदोन्नति और वरिष्ठता में संभावित नुकसान की आशंका जताई। महाप्रबंधक ने मामले की पुनः समीक्षा का आश्वासन दिया।

मिनिस्टीरियल स्टाफ के मर्जर आदेश पर एनसीआरएमयू की आपत्ति

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। एनसीआर की ओर से मिनिस्टीरियल स्टाफ के मर्जर संबंधी जारी आदेश का नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (एनसीआरएमयू) ने विरोध जताया है। यूनियन के महामंत्री आरडी यादव ने इस मुद्दे पर महाप्रबंधक से मुलाकात कर आदेश पर गहरी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल बताया।यूनियन के अनुसार महामंत्री आरडी यादव ने एनसीआर महाप्रबंधक के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि मर्जर के आदेश को लेकर कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी और असंतोष है। उनका कहना था कि इस निर्णय से मिनिस्टीरियल स्टाफ की मौजूदा पदोन्नति व्यवस्था, वरिष्ठता और कैरियर प्रगति प्रभावित होगी, जिससे कर्मचारियों के सेवा हितों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

बताया गया कि मुख्यालय में मर्जर से प्रभावित कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं और आशंकाएं यूनियन नेतृत्व के समक्ष रखी थीं। बैठक के दौरान पदोन्नति, वरिष्ठता और कैरियर प्रगति पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर गंभीर चर्चा हुई। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों की बात सुनने के बाद महाप्रबंधक ने पूरे मामले की पुनः समीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। एनसीआरएमयू ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मर्जर संबंधी आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा और उनकी सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों की राय ली जाएगी।

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