हरदुआगंजं यार्ड पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, सुरक्षा और अनुरक्षण पर दिया जोर
उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार को टूंडला-हरदुआगंज रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। उन्होंने हरदुआगंज यार्ड, अलीगढ़ रनिंग रूम और टीएचडीसी साइडिंग की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने रेल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार करवाने का निर्देश दिया।
अलीगढ़। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार को टूंडला-हरदुआगंज रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर रेल परिचालन और संरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान
उन्होंने हरदुआगंज यार्ड, अलीगढ़ रनिंग रूम और अलीगढ़-डिवार रेलखंड स्थित टीएचडीसी साइडिंग का भी जायजा लिया तथा अधिकारियों को सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने हरदुआगंज यार्ड में रेल पटरियों, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, अनुरक्षण कार्यों और परिचालन क्षमता का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि रेल संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। यात्री और मालगाड़ियों का संचालन सुरक्षित और समयबद्ध होना चाहिए।
अलीगढ़ रनिंग रूम का निरीक्षण
इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ रनिंग रूम में स्वच्छता, रखरखाव और लोको पायलट एवं रेल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहीं अलीगढ़-डावर रेलखंड की विंडो ट्रेलिंग करते हुए टीएचडीसी साइडिंग का भी निरीक्षण किया और माल परिवहन व्यवस्था की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने कहा कि नियमित निरीक्षण से रेल परिचालन अधिक सुरक्षित, सुगम और विश्वसनीय बनता है।
सुरक्षा मानकों का पालन
उन्होंने रेल अवसंरचना के बेहतर रखरखाव, समयबद्ध अनुरक्षण, कार्यस्थलों पर स्वच्छता तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और माल परिवहन को अधिक दक्ष बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गतिशक्ति) मनीष शर्मा, सचिव (महाप्रबंधक) अखिल शुक्ला, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (चतुर्थ) अविलय यादव सहित उत्तर मध्य रेलवे और प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ अधिकारी एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे।
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लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।