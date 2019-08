चार साल पुराने फर्जीवाड़ा केस में रेणुका चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रेणुका चौधरी के खिलाफ चार साल पुराने फर्जीवाड़ा केस में खम्मम के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह केस खम्मम में दर्ज कराया गया था।

Telangana: Non-bailable warrant issued against Congress leader Renuka Chowdhury in connection with a 4-year-old cheating case registered in Khammam. pic.twitter.com/TtqnYR9HjA