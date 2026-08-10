स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में नोजगे के छात्रों ने जीते 10 पदक
खटीमा। 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में नोजगे पब्लिक स्कूल के निशानेबाजों ने 10 पदक जीते। प्रतियोगिता में दीपेश चंद, अर्णव सक्सेना और अन्य ने स्वर्ण तथा अन्य पदक प्राप्त किए। प्रबंधक सुरेंदर कौर ने खिलाड़ियों और कोच को बधाई दी। सभी खिलाड़ी आगामी प्री-नेशनल नॉर्थ जोन चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई हुए।
खटीमा, संवाददाता। 24 वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में नोजगे पब्लिक स्कूल के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण समेत 10 पदक जीते। देहरादून में आठ अगस्त तक चली प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 3200 से अधिक निशानेबाजों ने विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग किया। नोजगे स्कूल के प्रधानाचार्य हेम चंद्र पंत ने बताया कि दीपेश चंद ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। अर्णव सक्सेना ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं कर्मवीर सिंह ने एक कांस्य, वैष्णव कोहली ने एक स्वर्ण, नितिन भट्ट ने एक स्वर्ण और विराट कश्यप ने भी एक स्वर्ण पदक हासिल किया।
विराट कश्यप, हरमन सिंह, प्रतिभा मेहरा, पावनी मेहरा और पीहू गोयल ने आगामी प्री-नेशनल नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई किया है। विद्यालय प्रबंधक सुरेंदर कौर (हैप्पी मैम) ने सभी खिलाड़ियों और कोच नवीन चंद को बधाई दी।
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