देश से सैकड़ों करोड़ विदेश भेजने वाले चीनी नागरिक समेत तीन गिरफ्तार

नोएडा, निशांत कौशिक। नोएडा एसटीएफ ने फर्जी यानी शेल कंपनियों के माध्यम से देश से सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में भेजने वाले चीन के नागरिक और उसके सहयोगी एक सीए समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा दस फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। नोएडा में ‌अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक ने मिजोरम के पते पर अपना भारतीय आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से बनवा लिया था। इसके संबंध में एसटीएफ की ओर से केंद्रीय एजेंसियों को भी रिपोर्ट भेजी गई है। एसटीएफ के एएसपी आरके मिश्रा ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-83 स्थित संदिग्ध कंपनी यूटीएल मैन्युफैक्चरिंग पीवीटी एलटीडी के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसे एक चीनी नागरिक लियो लॉन्गहुई द्वारा संचालित की जा रही थी।