देश से सैकड़ों करोड़ विदेश भेजने वाले चीनी नागरिक समेत तीन गिरफ्तार
चीनी नागरिक ने सीए के साथ मिलकर दस से अधिक फर्जी कंपनियां बना ली थीं
नोएडा, निशांत कौशिक। नोएडा एसटीएफ ने फर्जी यानी शेल कंपनियों के माध्यम से देश से सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में भेजने वाले चीन के नागरिक और उसके सहयोगी एक सीए समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा दस फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। नोएडा में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक ने मिजोरम के पते पर अपना भारतीय आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से बनवा लिया था। इसके संबंध में एसटीएफ की ओर से केंद्रीय एजेंसियों को भी रिपोर्ट भेजी गई है। एसटीएफ के एएसपी आरके मिश्रा ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-83 स्थित संदिग्ध कंपनी यूटीएल मैन्युफैक्चरिंग पीवीटी एलटीडी के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसे एक चीनी नागरिक लियो लॉन्गहुई द्वारा संचालित की जा रही थी।
चार्टड एकाउटेंट संजीव और कौशलेंद्र भी कंपनी चला रहे थे। एसटीएफ ने जब उनसे पूछताछ की और उनके ठिकानों की तलाशी ली तो इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। इसके बाद उनकी बुधवार देर रात में गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा बनाई गई दस फर्ज कंपनियों का अब तक खुलासा हो चुका है। इसमें दो कंपनी हांगकांग, दो दिल्ली और छह गौतमबुद्ध नगर के पते पर रजिस्टर्ड हैं और उनके माध्यम से 50 करोड़ से अधिक रुपये विदेश भेजे जा चुके हैं और अभी जांच जारी है। उनका मानना है कि वह सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध तरीके से चीन भेज चुके हैं।
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