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खेल संघों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, राजेश शर्मा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम को एक ही एजेंसी को दिए जाने की

खेल संघों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची मांगी

नोएडा, प्रमुख संवाददाता। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम को एक ही एजेंसी को दिए जाने की प्रक्रिया के विरोध के बाद खेल संघ के पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों ने बुधवार देर शाम प्राधिकरण अधिकारियों से मुलाकात की। खेल संघ के प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूची मांगी है। सभी खेल संघ खिलाड़ियों की सूची प्राधिकरण अधिकारियों को सौंपेंगे। मुलाकात दौरान प्रशिक्षकों ने प्राधिकरण अधिकारियों को अपनी उपलब्धियां गिनाईं। खेल संघ के पदाधिकारियां ने दावा किया है कि प्राधिकरण ने एक एजेंसी को पूरा स्टेडियम नहीं देने का आश्वासन दिया है। मालूम हो कि प्राधिकरण ने पूरे स्टेडियम को एक ही निजी एजेंसी को देने की तैयारी है।

इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पर काम चल रहा है। वहीं वर्तमान में 20 से अधिक खेल मैदानों पर अलग-अलग प्रशिक्षक प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। एक एजेंसी को ही पूरा स्टेडियम दिए जाने के बाद एकाधिकार होने की आशंका को लेकर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखा है। साथ ही इस प्रक्रिया की समीक्षा करने की बात कही है।

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