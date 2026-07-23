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नई सीरीज के दो हजार नंबर बुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, सौम्य मिश्र। हाल ही में जारी हुई निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी 16एफवी के लगभग

नई सीरीज के दो हजार नंबर बुक

नोएडा। हाल ही में जारी हुई निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी 16एफवी के लगभग दो हजार नंबर बुक हो गए हैं। वाहन मालिक सीरीज के आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों की नीलामी प्रक्रिया के लिए www.parivahan.gov.in लॉगइन कर सकते हैं। वहीं, सीरीज के सामान्य पसंदीदा नंबर भी वाहन मालिक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर नंबर बुक कर सकते हैं। यह नंबर दो हजार नंबरों के बाद बचे नंबरों में से चयन करके बुक कर सकते हैं।

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