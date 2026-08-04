कार की टक्कर से स्कूटी सवार कंपनीकर्मी की मौत
नोएडा, गौरव भारद्वाज। फेज-1 में कार की टक्कर से स्कूटी सवार कंपनीकर्मी की मौत हो गई।
नोएडा, संवाददाता। फेज-1 में कार की टक्कर से स्कूटी सवार कंपनीकर्मी की मौत हो गई। उसके रिश्ते के साले ने कार नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जिला इटावा की सिविल लाइन निवासी अमित तिवारी ने पुलिस को बताया कि बहनोई सौरभ शर्मा दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित देवली अपार्टमेंट में रहते थे। वह फेज-2 स्थित प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वह 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे स्कूटी से घर लौट रहे थे। वह सेक्टर-1 स्थित एचडीएफसी बैंक के निकट पहुंचे तो दिल्ली नंबर की एक कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।
टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें घायलावास्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कार नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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