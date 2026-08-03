आज से पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर बुक कराएं नंबर
नोएडा में निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी 16एफवी के नंबरों की दूसरी बार की नीलामी के नतीजे जारी किए गए हैं। वाहन मालिक अब अपने पसंदीदा नंबरों को बुक कर सकते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, पिछले 15 दिनों में लगभग 7200 नंबर बुक हो चुके हैं और बाकी नंबर भी जल्दी बुक होंगे।
नोएडा, सौम्य मिश्र। निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी 16एफवी के आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों की दूसरी बार की नीलामी के नतीजे सोमवार को जारी हो गए। वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर नीलामी के नतीजे देख सकते हैं। मंगलवार से सीरीज के बचे आकर्षक और अति आकर्षक नंबर पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर वाहन मालिक बुक कर सकेंगे। इसमें नंबरों के लिए निर्धारित सिर्फ आधार मूल्य ही वाहन मालिक को जमा करना होगा। वहीं, सीरीज के सामान्य पसंदीदा नंबरों को भी लोग वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर नंबर बुक करने की सुविधा दी जा रही है।
परिवहन विभाग के अनुसार सीरीज जारी हुए करीब 15 दिन बीते हैं और लगभग 7200 नंबर भी बुक हो गए हैं। बाकी नंबर भी आठ से दस दिन में बुक हो जाएंगे। इसके बाद नई सीरीज यूपी 16 एफडब्ल्यू जारी की जाएगी।--------
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