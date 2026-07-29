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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-73 स्थित एंथूरियम परियोजना के आवंटियों ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-73 स्थित एंथूरियम परियोजना के आवंटियों ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कथित फर्जी एओडब्ल्यू प्रकरण में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आवंटियों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि निरस्त की जा चुकी एओडब्ल्यू के नाम पर कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों और कथित जाली हस्ताक्षरों के आधार पर खुद को पदाधिकारी बताकर खरीदारों को गुमराह कर रहे हैं। आवंटियों का कहना है कि इस मामले में पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें कल्पना सचान, शशांक कुमार, नीरजा सिंघल, पारुल जैन, दिव्या गौतम, साहिल राणा, नीरज कुमार सिंघल, रविंद्र कुमार बनवारिया और मोहम्मद महमूदुद्दीन हुसैन को नामजद किया गया है।

इसके बावजूद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से खरीदारों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि आरोपियों के खुलेआम घूमने से वास्तविक आवंटियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विवाद के कारण परियोजना में रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और खरीदारों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। आवंटियों ने फर्जी एओडब्ल्ल्यूए के नाम पर संचालित बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की। त्रिलोक सिंह समेत अन्य आवंटियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वास्तविक खरीदार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।रवि प्रकाश सिंह रैकवार

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