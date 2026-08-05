रेकी कर दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

तीनों फिलहाल सर्फाबाद में रह रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपनी मोटरसाइकिल से विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर रेस्टोरेंट, मॉल, जेप्टो, ब्लिंकइट समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों की रेकी करते थे। जहां भी बाइक लंबे समय तक खड़ी दिखाई देती, उसे चुराकर सुनसान स्थान पर ले जाते थे। कुछ दिन बाद पहचान से बचने के बाद चोरी की बाइक को कम दाम में बेच देते थे। आरोपी सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। सबसे पहले संभावित स्थानों की रेकी की जाती थी, फिर मौका मिलते ही बाइक चोरी कर ली जाती थी। चोरी के बाद वाहन को तुरंत बेचने के बजाय कुछ समय तक छिपाकर रखा जाता था, ताकि पुलिस की सक्रियता कम होने पर उसे आसानी से खपाया जा सके। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल और एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अंकित राघव मूल रूप से अलीगढ़ जिले के वाजिदपुर गांव का रहने वाला है और बीएससी तक पढ़ा है। कौशल अलीगढ़ के नगला रोशन गांव का निवासी है तथा 12वीं तक शिक्षित है। तीसरा आरोपी अमित भी नगला रोशन गांव का रहने वाला है और 10वीं तक पढ़ा है। तीनों वर्तमान में सर्फाबाद, सेक्टर-73 में रह रहे थे।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। इनमें दिल्ली के सरिता विहार थाना और नोएडा के फेस-3 तथा सेक्टर-113 थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमे दर्ज हैं। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में पुलिस यह पता लगा रही है कि वे किन-किन क्षेत्रों से चोरी की गई थीं और इनके वास्तविक मालिक कौन हैं। इसके लिए चोरी के दर्ज मामलों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से वाहन चोरी की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चोरी के वाहनों को खरीदने वाले लोगों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वारदात का विरोध करने पर लोगों को डराने के लिए आरोपी अपने पास चाकू भी रखते हैं।