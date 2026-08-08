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महिला और परिवार को जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने एक महिला और उसके परिवार को सोशल मीडिया,

महिला और परिवार को जान से मारने की धमकी

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने एक महिला और उसके परिवार को सोशल मीडिया, एसएमएस और फोन के जरिए धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पिछले आठ दिनों से उसे और उसके परिवार को लगातार परेशान कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-49 के हिंडन विहार निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि सोहिल प्रमोद देशपांडे उसका सहकर्मी रहा है। वह महाराष्ट्र में उसके साथ काम कर चुका है। वह लगातार उसे और उसके परिवार को धमकियां दे रहा है। वह सोशल मीडिया पर उसके पति, पिता और चार साल की बच्ची के संबंध में आपत्तिजनक और धमकी भरे संदेश पोस्ट कर रहा है।

उसके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी धमकी दे रहा है। महिला के अनुसार शुक्रवार को आरोपी ने फोन कर उसे और उसके परिवार को जान से मारने और ब्लास्ट कराने की धमकी दी। महिला ने पुलिस को बताया कि धमकी भरी बातचीत की रिकॉर्डिंग उसके पास सुरक्षित है। उसने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी की गतिविधियों के कारण वह अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दोनों में पूर्व में दोस्ती भी थी। पुलिस आरोपी की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज और फोन कॉल की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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