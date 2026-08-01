ई-कॉमर्स कंपनियों का सामान चुराने के बाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नोएडा, रवि प्रकाश सिह रैकवार । डिलीवरी ब्वॉय रास्ते में बदल देते थे सामान, कई बार ग्राहकों तक खाली पैकेट भी

नोएडा, रवि प्रकाश सिह रैकवार । सेक्टर-20 थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने ई-कॉमर्स कंपनियों का सामान चोरी कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 75 लाख रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि गिरोह पिछले तीन से चार महीने से फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों का सामान चोरी कर रहा था। मामले में दो अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि सेक्टर-69 से पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान वासिद खान, सुनील कुमार, विजय सिंह, धर्मेंद्र और रघुराज सिंह के रूप में हुई। सभी अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं और नोएडा और खोड़ा क्षेत्र में रहकर इस गिरोह का संचालन कर रहे थे। जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना वासिद खान है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का सामान खरीदने और बेचने का काम करता था। गिरोह में शामिल कुछ डिलीवरी ब्वॉय भी इस पूरे खेल का हिस्सा थे।

डिलीवरी ब्वॉय का तरीका पुलिस के अनुसार डिलीवरी ब्वॉय ई-कॉमर्स कंपनियों के हब से ग्राहकों के लिए सामान लेकर निकलते। रास्ते में वे महंगे सामान को निकाल लेते और उसकी जगह सस्ता सामान या खाली पैकेट रख देते। इसके बाद वही पैकेट ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता। कई मामलों में ग्राहक को पैकेट खोलने पर अंदर गलत सामान मिलता, जबकि कुछ मामलों में खाली पैकेट भी पहुंचा। चोरी किया गया असली सामान डिलीवरी ब्वॉय वासिद खान और उसके साथियों को दे देते। इसके बाद गिरोह के सदस्य इन सामानों को कम कीमत पर दूसरे ग्राहकों को बेच देते। इस तरह गिरोह ई-कॉमर्स कंपनियों और ग्राहकों दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने स्तर पर जांच शुरू की थी। जब कई मामलों में एक जैसी गड़बड़ी सामने आईं तो कंपनी ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से गिरोह का पता लगाया और छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

बरामद सामान की जानकारी पुलिस ने आरोपितों के ठिकाने से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। बरामद सामान में करीब 39 बड़े प्रोटीन के डिब्बे, 15 वन व्हे कंपनी के डिब्बे, 165 पैकेट बेबी वाइप्स, 18 जोड़ी जूते, 14 कान की मशीनें, तीन शुगर जांच मशीनें, चार बीपी जांच मशीनें, एक प्रोटीनेक्स का डिब्बा और फ्लिपकार्ट व अमेजन के विभिन्न सामान से भरा एक बोरा शामिल है। इसके अलावा 50 कपड़े के कार्टन और फ्लिपकार्ट व अमेजन के बड़ी संख्या में खाली पैकेट और रैपर भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 75 लाख रुपये है। बरामद सामान में कुछ असली और कुछ नकली हैं।

गिरोह का कार्यप्रणाली पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पिछले तीन-चार महीने से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे। गिरोह के हर सदस्य की अलग-अलग जिम्मेदारी तय थी। कोई चोरी का सामान इकट्ठा करता था, कोई उसे खरीदता था और कोई आगे बेचने का काम करता था। इस पूरे नेटवर्क में डिलीवरी ब्वॉय की भूमिका सबसे अहम थी, क्योंकि वही कंपनी के हब से सामान लेकर निकलते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह से कितने डिलीवरी ब्वॉय जुड़े हुए थे और अब तक कितने ग्राहकों तथा ई-कॉमर्स कंपनियों को नुकसान पहुंचाया गया है।

गिरोह के फरार सदस्य एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि पुलिस गिरोह के फरार दो अन्य सदस्यों असलम और भूपेंद्र की तलाश कर रही है। पुलिस ने दोनों को वांछित घोषित किया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चोरी का सामान किन-किन लोगों को बेचा गया और क्या इस नेटवर्क से अन्य लोग भी जुड़े हैं। इस मामले में थाना सेक्टर-20 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरोपियों की शिक्षा सभी आरोपी दसवीं से 12वीं पास

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ज्यादातर आरोपियों ने दसवीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है। गिरोह का सरगना वासिद खान गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला है और उसकी उम्र 32 साल है। वहीं सुनील कुमार बुलंदशहर का, विजय सिंह कासगंज का, धर्मेंद्र भी बुलंदशहर का और रघुराज सिंह हरियाणा के पलवल का निवासी है। सुनील 26 साल का, विजय 20, धर्मेंद्र 35 और रघुराज 30 साल का है।

सावधानियां बरतें ऑनलाइन सामान मंगाने पर पैकेट लेते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले पैकेट की सील और पैकिंग ध्यान से देखें। यदि टेप दोबारा चिपकाई गई लगे या पैकिंग फटी हो तो डिलीवरी लेने से पहले शिकायत करें। जहां संभव हो, ओपन बॉक्स डिलीवरी का विकल्प चुनें। पैकेट खोलते समय उसका वीडियो बना लें, ताकि विवाद होने पर सबूत रहे। उत्पाद का ब्रांड, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और क्यूआर कोड मिलाकर देखें। सामान की गुणवत्ता, वजन और एक्सेसरीज भी जांचें। नकली उत्पाद पर अक्सर प्रिंटिंग, लोगो और पैकिंग की गुणवत्ता खराब होती है। यदि गलत या नकली सामान मिले तो तुरंत ई-कॉमर्स कंपनी के ऐप या कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करें और रिटर्न या रिफंड का अनुरोध करें। जरूरत पड़ने पर पुलिस और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से भी संपर्क किया जा सकता है।

पहले की धोखाधड़ी के मामले गौतमबुद्ध नगर में पिछले कुछ वर्षों में ई-कॉमर्स से जुड़ी धोखाधड़ी के कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। मई 2026 में थाना फेज-1 पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर के महंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब करने वाले गिरोह का खुलासा किया था। दिसंबर 2025 में थाना सेक्टर-58 पुलिस ने फर्जी ई-कॉमर्स विक्रेता बनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार किया। अगस्त 2025 में थाना सेक्टर-126 पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर किए गए ब्रांडेड जूतों की जगह नकली सामान भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मार्च 2025 में साइबर क्राइम थाना ने फर्जी शॉपिंग वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार किया था.