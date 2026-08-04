तमंचे संग बदमाश गिरफ्तार
नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने मंगलवार को सलारपुर के पास से एक बदमाश को
नोएडा। सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने मंगलवार को सलारपुर के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बदायूं निवासी 23 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई। वह वर्तमान में सलारपुर गांव में किराये का कमरा लेकर रह रहा है और नशे का आदी है। पूछताछ में सामने आया कि चोरी करने की फिराक में रेकी कर रहा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें