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तमंचे संग बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने मंगलवार को सलारपुर के पास से एक बदमाश को

तमंचे संग बदमाश गिरफ्तार

नोएडा। सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने मंगलवार को सलारपुर के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बदायूं निवासी 23 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई। वह वर्तमान में सलारपुर गांव में किराये का कमरा लेकर रह रहा है और नशे का आदी है। पूछताछ में सामने आया कि चोरी करने की फिराक में रेकी कर रहा था।

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