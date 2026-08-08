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पत्नी की हत्या के बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में

पत्नी की हत्या के बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित को शनिवार को सेक्टर-168 स्थित छपरौली टी-प्वाइंट के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान झारखंड के साहिबगंज निवासी 40 वर्षीय ढेना लोहरा के रूप में हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि ढेना लोहरा सेक्टर-168 में निम्बस अरिस्टा के लेबर कैंप की झुग्गी में रहता था। उसका 31 जुलाई को पत्नी गीता कुमारी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान हुई मारपीट में चोट लगने से गीता की मौत हो गई थी। मामले में मृतका के परिजनों की ओर से एक अगस्त को एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत दी गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के सेक्टर-168 में होने की जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस टीम ने छपरौली टी प्वाइंट के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटना के दौरान हुए विवाद और पत्नी की मौत की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।

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