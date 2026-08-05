सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन और ग्रेनो डिपो से बोडाकी रूट पर तीन महीने में काम शुरू होने की उम्मीद

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन और ग्रेनो डिपो से बोडाकी रूट पर मेट्रो के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन किया है। अगले तीन-चार महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। इन रूटों पर कुल मिलाकर 2600 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

नोएडा, विक्रम शर्मा। सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन और ग्रेनो डिपो से बोडाकी रूट पर मेट्रो के निर्माण के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-एनएमआरसी-ने एजेंसी का चयन कर लिया है। अब अगले तीन-चार महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। काम शुरू होने के बाद तीन साल में काम पूरा होगा। यह दोनों एक्वा लाइन के एक्सटेंशन रूट होंगे। अभी एक्वा लाइन पर नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेनो के ग्रेटर नोएडा डिपो तक मेट्रो चल रही है। अब इस लाइन का विस्तार करते हुए सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन और ग्रेनो डिपो से बोडाकी रूट पर मेट्रो चलाने की तैयारी है। इन दोनों रूट को यूपी के बाद केंद्र की कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र से मंजूरी के बाद करीब छह महीने पहले इन दोनों रूट पर काम शुरू करने के लिए एनएमआरसी ने टेंडर जारी किया था। दो बार इस टेंडर की अंतिम तारीख बढ़ाई गई थी। अब इस प्रक्रिया में एजेंसी का चयन कर लिया गया है。

निर्माण एजेंसी का चयन एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि दोनों रूट पर काम शुरू करने के लिए एलएनटी नामक एजेंसी का चयन कर लिया गया है। यह एजेंसी दोनों रूट का निर्माण कार्य करेगी। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि अगले तीन-चार महीने में मौके पर काम शुरू हो जाएगा। सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन का रूट 11.56 किलोमीटर लंबा होगा जबकि ग्रेनो डिपो वाला रूट 2.6 किलोमीटर लंबा होगा।

बॉटनिकल गार्डन रूट के स्टेशन सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन रूट पर ये स्टेशन बनेंगे

इस लाइन पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे जिनमें सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर-44, नोएडा ऑफिस सेक्टर-96, सेक्टर-97, सेक्टर-105, सेक्टर-108, सेक्टर-93, और पंचशील बालक इंटर कॉलेज स्टेशन बनेंगे।

बोडाकी रूट के स्टेशन ग्रेनो डिपेा से बोडाकी रूट पर ये स्टेशन बनेंगे

इस लाइन पर दो स्टेशन बनाए जाएंगे जिनमें जुनपत और बोडाकी हैं।

पेड़ काटने की अनुमति अभी पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली

इन दोनों रूट पर 1500 से अधिक पेड़ भी बने हुए हैं। इन दोनों रूट पर अभी पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिल पाई है।

स्टेशन निर्माण के लिए आवेदन स्टेशन बनाने के लिए 13 एजेंसियों ने किया है आवेदन

इन दोनों रूट पर सिर्फ मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए भी एनएमआरसी ने अलग से ईओआई जारी कर रखी है। इस ईओआई में 13 एजेंसियों ने आवेदन किया था। इन एजेंसियों के कागजों का परीक्षण किया जा रहा है। ईओआई में एजेंसियों के सुझाव आने के बाद स्टेशन बनाने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। अगर टेंडर में एजेंसी का चयन हो जाता है तो अभी जिस एजेंसी का निर्माण के लिए चयन किया गया है तो वह संबंधित स्टेशन नहीं बनाएगी। स्टेशन बनाने वाली एजेंसी, स्टेशन के साथ अपना नाम जोड़ने के अलावा वहां व्यावसायिक संपत्ति भी तैयार कर सकेगी।

आर्थिक खर्च का अनुमान दोनों रूट पर 2600 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा आएगा

इन दोनों रूट पर सिविल के काम के लिए एजेंसी का चयन किया गया है। यह एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो-एलएंडटी-कंपनी है। सिविल के कामकाज पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्चा अनुमानित है। इसके अलावा ट्रैक बिछाने, विद्युत यांत्रिक, सिग्नलिंग व अन्य काम होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इनके बाद मेट्रो कोच आएंगे। ऐसे में सिविल और सभी तरह के कामकाज मिलाकर बॉटनिकल गार्डन रूट पर 2254.35 करोड़ लागत अनुमानित है। वहीं डिपो से बोड़ाकी रूट पर 416 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।