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कार में लिफ्ट देकर नगदी और मोबाइल लूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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28 जुलाई को एक नोएडा निवासी प्रेमपाल बालियान को मेरठ के परतापुर से कार में लिफ्ट देने वाले बदमाशों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नगद और मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज कर बदमाशों की खोज शुरू कर दी है।

कार में लिफ्ट देकर नगदी और मोबाइल लूटा

मोदीनगर/नोएडा। नोएडा निवासी एक व्यक्ति को मेरठ के परतापुर से कार में लिफ्ट देकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नगदी और मोबाइल लूट लिया। यह घटना 28 जुलाई की रात की है। पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के फ्यूजन होम्स बिसरख निवासी प्रेमपाल बालियान गत 28 जुलाई को किसी काम से मुजफ्फरनगर गए थे। रात के समय वह नोएडा जाने के लिए परतापुर टोल के पास उतर गए। सवारी का इंतजार करने लगे। इसी बीच उनके पास एक कार आकर रुकी। कार सवारों ने उन्हें नोएडा तक लिफ्ट देने की बात कही।

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इसके बाद वह कार में बैठ गए। जब वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भोजपुर थानाक्षेत्र में पहुंचे तो कार सवारों ने उनसे किराया मांगा। जैसे ही उन्होने पैसे देने के लिए पर्स निकाला तो उन्होने छीन लिया और बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होने मोबाइल और अन्य सामान भी छीन लिया। लूटपाट करने के बाद बदमाश उन्हें नोएडा क्षेत्र में फेंककर फरार हो गए। इसके बाद वह अपने घर पहुंचे और परिजनों को आपबीती सुनाई। रविवार को उन्होने भोजपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

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