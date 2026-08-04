एक आधार पर एलपीजी का एक ही कनेक्शन चलेगा

नोएडा, उदय। जिले में अब किसी व्यक्ति के नाम पर देश में दो स्थानों पर एलपीजी का कनेक्शन है तो केवल एक ही स्थान के कनेक्शन पर गैस सिलेंडर मिल सकेगा। उपभोक्ता को एक कनेक्शन बंद करना होगा। एक आधार पर एक ही गैस कनेक्शन चलेगा। ऐसे में जिले के करीब 50 हजार उपभोक्ताओं को एक से अधिक कनेक्शन बंद कराने होंगे। जिले में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडेन गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईजीसीएल) की 65 गैस एजेंसियां हैं। जिले में तीनों गैस कंपनियों के करीब 10 लाख घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता हैं, जबकि वाणिज्यिक के आठ से दस हजार उपभोक्ता हैं।

घरेलू कनेक्शन के दस लाख उपभोक्ताओं में से करीब 50 हजार ऐसे उपभोक्ता है, जिन्होंने एक से अधिक स्थानों पर एलपीजी का कनेक्शन ले रखा है। अब इन उपभोक्ताओं को केवल एक कनेक्शन से ही एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इसके बाद शेष कनेक्शन बंद करना होगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी लोगों को होगी। अब उन्हें पूर्व के पते के कनेक्शन बंद कराने होंगे। इसके बाद ही कनेक्शन मिल सकेंगे।जिले के उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए न्यूनतम 25 दिनों से लेकर 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, 15 किलोग्राम का घरेलू गैस कनेक्शन की सुविधा भी अभी तक बंद है। ऐसे में उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए ओर अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।