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स्कूली वाहनों की जांच का विशेष अभियान चलेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, सौम्य मिश्र। गौतमबुद्ध नगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बुधवार से स्कूली वाहनों की जांच का

स्कूली वाहनों की जांच का विशेष अभियान चलेगा

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बुधवार से स्कूली वाहनों की जांच का विशेष अभियान चलेगा। इसे 11 अगस्त से शुरू किया जाना था, लेकिन शिवरात्रि के अवकाश के चलते शुरू नहीं किया जा सका था। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि 25 अगस्त तक मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष जांच अभियान का मुख्य लक्ष्य स्कूली वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा मानकों और उनके दस्तावेजों की जांच करना है, जिससे बच्चों की सुरक्षित आवाजाही पक्की हो सके। उन्होंने कहा कि मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान, जब्त और पंजीकरण निलंबित व निरस्त किए जाएंगे।

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