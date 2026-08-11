सामान्य पसंदीदा नंबर बुक करने का मौका
नोएडा, सौम्य मिश्र। निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी16एफडब्ल्यू के सामान्य पसंदीदा नंबरों को बुक करने की
नोएडा। निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी16एफडब्ल्यू के सामान्य पसंदीदा नंबरों को बुक करने की प्रक्रिया जारी है। सीरीज के मंगलवार शाम तक 580 नंबर बुक हो गए थे। इसके बाद के नंबरों को वाहन मालिक अब बुक कर सकते हैं। नंबरों की बुकिंग की सुविधा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर उपलब्ध है। सीरीज के आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए भी वाहन मालिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। ----------
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