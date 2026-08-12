नोएडा इंटरनेशनल विवि और एचसीएल गुवी के एमओयू
नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एचसीएल गुवी टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र से बी.टेक डेटा साइंस, बीसीए डेटा साइंस और बी.टेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के नए कार्यक्रम शुरू होंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी कौशल और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है।
अलीगढ़। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एचसीएल गुवी टेक्नोलॉजीज के साथ मंगलवार को एमाओयू किया। इस साझेदारी के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बी.टेक डेटा साइंस, बीसीए डेटा साइंस और बी.टेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज जैसे तीन नए और तकनीक-आधारित कार्यक्रम शुरू किए गए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ उद्योग की जरूरत के अनुसार जरूरी कौशल और व्यावहारिक जानकारी देना है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉ. देवेश कुमार सिंह ने कहा कि आज के समय में केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को नई तकनीकों और उद्योग में हो रहे बदलावों की जानकारी भी जरूरी है। यह साझेदारी विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और काम की दुनिया की जरूरतों को समझने में मदद करेगी।
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