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आग से दो किरायेदारों की मौत मामले में लीजधारक को सशर्त जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । मामूरा स्थित एक मकान में 15 जुलाई को आग लगने से दो किरायेदारों की

आग से दो किरायेदारों की मौत मामले में लीजधारक को सशर्त जमानत

नोएडा। मामूरा स्थित एक मकान में 15 जुलाई को आग लगने से दो किरायेदारों की मौत के मामले में अदालत ने भवन के लीजधारक कृष्ण कुमार को शर्तों के साथ जमानत दे दी। मामूरा गली नंबर-2 स्थित मकान में रात करीब 11 बजे आग लगी थी। धुआं भरने से दूसरी मंजिल पर रहने वाले 27 वर्षीय ऋषभ कुमार सिंह और 24 वर्षीय स्नेहा श्रीवास्तव गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को जिला अस्पताल सेक्टर-39 ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौकी प्रभारी रुद्र प्रताप की तहरीर पर फेज-3 थाने में केस दर्ज हुआ था।

पुलिस के मुताबिक भवन में फायर सुरक्षा उपकरण नहीं थे और बाहर निकलने के लिए एक ही मुख्य रास्ता था। कृष्ण कुमार ने भवन लीज पर लेकर किराये पर दिया था। एकाउंटेंट श्रीजन दास गुप्ता और केयरटेकर धर्मेंद्र थे। बचाव पक्ष ने कहा कि कृष्ण घटना के समय मौजूद नहीं थे। आग किरायेदार की स्कूटी की बैटरी फटने से लगी। नक्शा और फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र होने तथा सीसीटीवी व उपकरण लगे होने का भी दावा किया गया। अदालत ने आपराधिक इतिहास न होने और गवाह के दुर्घटनावश शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बयान के आधार पर कृष्ण को जमानत दी। हाल फिलहाल मकान को सील कर दिया गया है।

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