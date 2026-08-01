दुकान से नकदी चोरी
नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-49 थानाक्षेत्र स्थित दुकान से चोर दो लाख 15 हजार रुपये की नकदी चोरी
नोएडा। सेक्टर-49 थानाक्षेत्र स्थित दुकान से चोर दो लाख 15 हजार रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो गए। थाने में दी शिकायत में बरौला निवासी प्रदीप गर्ग ने बताया कि उनकी पिलर संख्या 28 के सामने हार्डवेयर की दुकान है। शुक्रवार को दुकान से नगदी चोरी हो गई। सुबह चार बजे के करीब दो संदिग्ध व्यक्ति दुकान के पास टहलते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं। पीड़ित ने उन्हीं दोनों संदिग्धों पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है।
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