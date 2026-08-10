जापानी कंपनी के दो कर्मचारियों पर गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग का आरोप
नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-57 स्थित कंपनी की अधिकृत प्रतिनिधि ने सेक्टर-58 थाने में दर्ज कराया केस -
नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र स्थित विदेशी कंपनी के दो कर्मचारियों पर काम करते हुए कंपनी की गोपनीय जानकारी चोरी करने, धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। कंपनी की प्रतिनिधि की ओर से दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सेक्टर-39 के एफ ब्लॉक में रहने वाली डॉ. शोभा धवन ने पुलिस को बताया कि वह एक कंपनी की अधिकृत प्रतिनिधि हैं। यह एक इंडो-जापानी ज्वाइंट वेंचर है। इसका कार्यालय सेक्टर-57 में है। कंपनी में मैकेनिकल और मोशन कंट्रोल केबल और उनसे जुड़े पार्ट्स का डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-49 स्थित बरौला गांव निवासी राजेंद्र चौहान और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी रंजीत महापात्रा दोनों कंपनी में काम करते हैं।
नौकरी शुरू करने से पहले आरोपियों को दिए नियुक्ति पत्र में गोपनीयता रखने, जानकारी न बताने और प्रतिस्पर्धा न करने की शर्तें रखी गई थीं। अनुबंध के तहत कम से कम दो साल तक कंपनी के लिए काम करने का वादा किया गया था। आरोपियों को कंपनी की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी भी दी गई। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने कंपनी में काम करते हुए गोपनीय और खास जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। जांच के दौरान कंपनी को पता चला कि आरोपियों ने अनुबंध का उल्लंघन करते हुए कंपनी की गोपनीय तकनीकी जानकारी, प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी और स्पेसिफिकेशन, ग्राहकों और सप्लायर की जानकारी कॉपी करके अपने साथ ले गए। आरोपियों ने बिना किसी अधिकार के ऐसा कई बार किया।उन्होंने बताया कि आरोपियों ने इसका फायदा उठाया और कंपनी को नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, राजेंद्र चौहान ने कंपनी में नौकरी करते हुए भी वोल्टेरिक्स ऑटोमोटिव नाम का एक बिजनेस शुरू किया। अब खुद को उसका सीईओ बताता है। उसी कंपनी में दूसरा आरोप भी उसी पद पर है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ चोरी, बेईमानी से संपत्ति का गलत इस्तेमाल, भरोसा तोड़ना और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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