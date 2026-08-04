Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

नोएडा, उदय सिंह। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल का तबादला हो गया

प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल का तबादला

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल का तबादला हो गया है। उनको विशेष सचिव गृह विभाग बनाया गया है। सतीश पाल फरवरी 2023 से नोएडा में नियुक्त थे। वह वर्तमान में लैंड, नियोजन, इंडस्ट्री के अलावा डीएनजीआईआर का काम देख रहे थे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्प राज सिंह को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा नियुक्त किया गया। एसीईओ सतीश पाल का अपने पूरे कार्यकाल में विवादों से नाता तो नहीं रहा। हालांकि, विगत चार महीने पहले मांगें पूरी न होने और हाइपावर कमेटी की सिफारिश लागू न होने पर किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।

ये भी पढ़ें:यूपी में 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले

सतीश पाल ने वर्षों से फंसी स्पोर्ट्स सिटी जैसी परियोजना को अंतिम छोर तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें तेजी से काम किया। इसके अलावा लैंड से संबंधित कई अहम मुद्दों पर भी काम किया।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर समेत 13 आईएएस के तबादले
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।