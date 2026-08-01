एसआईआर: दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चम्पावत में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की त्वरित सत्यापन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सतीश जोशी, चम्पावत। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत निर्धारित दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन के लिए जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित विभिन्न पहचान एवं अर्हता संबंधी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार, जाति प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर व भूमि-मकान आवंटन प्रमाण-पत्र के समयबद्ध सत्यापन के लिए विभागवार अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। डीएम मनीष कुमार ने राजस्व विभाग से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमल तिवारी, शिक्षा विभाग से प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह, शहरी विकास से अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी, ग्राम्य विकास से परियोजना निदेशक अजय सिंह, सीएमओ डॉ. देवेश चौहान, वित्त विभाग से कोषाधिकारी मयंक सक्सेना, पंचायती राज विभाग से जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार तथा समाज कल्याण विभाग से जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ई-आरओनेट पर प्राप्त तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रसारित दस्तावेजों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में स्थापित निर्वाचन कंट्रोल रूम में योगदान देंगे।---
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