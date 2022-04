पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की मांग, BSE के CEO ने मुफ्त राशन स्कीम को सराहा

BSE के CEO आशीष चौहान ने बीते साल नोबेल पुरस्कार पाने वाले संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) और सरकार के प्रयासों की तुलना की। उन्होंने भारत सरकार और WFP की तुलना करते हुए आंकड़े पेश किए।

Sun, 01 May 2022 06:57 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,कोलकाता Sun, 01 May 2022 06:57 AM

इस खबर को सुनें