किसी को जबरन नहीं लगा सकते कोरोना टीका, निकलने पर पाबंदियां भी ठीक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कोरोना का टीका नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि टीका न लगवाने वाले लोगों के निकलने पर प्रतिबंध लगाना भी ठीक नहीं है।

Mon, 02 May 2022 11:32 AM

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 11:32 AM

