हम कुलभूषण जाधव के परिवार के संपर्क में हैं : नौसेना प्रमुख

नौसेना प्रमुख एडमिरल लांबा ने नेवी डे से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एडमिरल ने कहा, मैं मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि नौसेना भारत के समुद्री इलाके पर दिन-रात निगरानी रखती है। नौसेना अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये 56 युद्धक जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना बना रही है जिससे देश की सुरक्षा में कोई कमी ना आए।

बीते दिनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने आए अमेरिकी नागरिक की हत्या पर एडमिरल ने कहा, मैं इसे तटीय सुरक्षा निर्माण की विफलता के रूप में नहीं देखता हूं। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर घूमने आया था उसे वहां जाने की परमिशन थी। अंडमान की पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। अंडमान निकोबार के प्रतिबंधित इलाके में रह रहे आदिवासियों ने 17 नवंबर को एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन चाउ की हत्या कर दी थी।

पहले माना जा रहा था कि जॉन चाउ अवैध तरीके से इस प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हुए थे लेकिन अब कहा जा रहा है वे लोगों की मदद करने के लिए आदिवासी इलाकों में गए थे। क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और परिजनों के दावे के मुताबिक चाउ एक ईसाई मिशनरी और पर्वतारोही थे।

Admiral Sunil Lanba on American tourist John Allen Chau killed in Andaman: I don't see this as failure of coastal security construct.He came as tourist in Andaman&Nicobar island&had requisite permissions to be there. It's being investigated by ANC(Andaman&Nicobar Command) police. pic.twitter.com/QzqIMG75wm