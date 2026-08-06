त्योहारी सीजन में नहीं रहेगा बसों का टोटा, तैयारी पूरी
अमरोहा में रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के दौरान यात्रियों को रोडवेज बसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। सभी बसें ऑन रोड रहेंगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।
अमरोहा। रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस के त्योहारी सीजन में यात्रियों को रोडवेज बसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस संचालन की बेहतर व्यवस्था को लेकर विभागीय अफसरों ने प्लान तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि इस बार 15 अगस्त के बाद रक्षाबंधन 28 अगस्त व चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टी पर्व मनाया जाएगा। रोडवेज अफसरों को त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ अधिक रहने की संभावना बनी है। इस बीच बसों की किल्लत का सामना यात्रियों को न करना पड़े, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।
जिन मार्गों पर यात्री अधिक निकलेंगे, उन पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लोकल मार्गों का बसों के चक्कर बढ़ाए जाएंगे। विभागीय एआरएम केसी गौड़ के मुताबिक त्योहारों पर सभी बसें ऑन रोड रहेंगी। यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चालक-परिचालकों के आपातकालीन को छोड़ अन्य अवकाश पर भी रोक रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें