योगी सरकार ने कॉलेजों में मोबाइल फोन पर नहीं लगाया बैन, उच्च शिक्षा निदेशालय का आया बयान

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने राज्य के सभी कालेज व विश्वविद्यालयों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी कर राज्य भर के कॉ़लेज परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंद लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले खबर थी कि इस प्रतिबंध को लेकर उच्च शिक्षा के निदेशक द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। जिसके अनुसार कालेजों में पूरी तरह मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

पहले की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रतिबंध छात्रों के साथ साथ शिक्षकों पर भी लगाया जाने वाला था। उच्च शिक्षा के निदेशक ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढाई के अच्छे वातावरण का हवाला देते हुए ये सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में कहा गया था कि देखा जाता है कि छात्र व शिक्षक पढ़ाई की जगह स्मार्ट फोन पर अपनी कीमती समय खराब करते हैं।

