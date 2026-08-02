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नो बैग डे पर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने शिकंजी का आनंद लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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बेसिक शिक्षा विभाग की नो बैग डे योजना के तहत, राजपुर सिम्भावली के विद्यालय में बच्चों ने सहायक अध्यापिका अरुणा कुमारी के साथ विभिन्न विषयों का पुनर्अभ्यास किया। बच्चों ने दौड़, नींबू से शिकंजी बनाना और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित क्राफ्ट का निर्माण किया। यह योजना शिक्षा के साथ जीवनशैली गतिविधियों को जोड़ती है।

नो बैग डे पर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने शिकंजी का आनंद लिया

बेसिक शिक्षा विभाग की नो बैग डे योजना के अन्तर्गत परिषदीय सरकारी विद्यालयों के बच्चे शिक्षा के साथ-साथ जीवनशैली संबंधित गतिविधियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को संविलियन विद्यालय राजपुर सिम्भावली में बच्चों ने सहायक अध्यापिका अरुणा कुमारी राजपूत के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम विभिन्न विषयों के कार्यपत्रक का प्रयोग करके अब तक अर्जित ज्ञान का पुनर्अभ्यास किया। उसके बाद शारीरिक गतिविधि के अन्तर्गत दौड़ का अभ्यास किया। तत्पश्चात विद्यालय में लगे नींबू से शिकंजी बनाकर आनंद लिया। अंत में स्वतंत्रता दिवस से संबंधित क्राफ्ट का निर्माण किया।

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