जेवियर स्कूल के 66 विद्यार्थियों ने किया एनएमएल का दौरा
एनएमएल ने जेवियर इंग्लिश स्कूल के 66 विद्यार्थियों और तीन शिक्षकों के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना था। निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने वैज्ञानिक सोच के विकास के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने विभिन्न अनुसंधान उपकरणों और प्रयोगशालाओं का दौरा किया।
एनएमएल ने जेवियर इंग्लिश स्कूल के 66 विद्यार्थियों और तीन शिक्षकों के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना और उन्हें अनुसंधान के प्रति जागरूक करना था। निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने छात्रों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला के कार्यों और जिज्ञासा कार्यक्रम की जानकारी दी। छात्रों ने क्रीप लेबोरेटरी, एडवांस एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन, ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग सेंटर और मेल्टिंग डेमोंस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं का दौरा किया। यहां वैज्ञानिकों ने उन्हें आधुनिक उपकरणों और अनुसंधान तकनीकों से अवगत कराया।
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